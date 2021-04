Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mit Promille hinterm Steuer

Kirn (ots)

In der Nacht von Samstag auf Ostersonntag befuhr ein aufmerksamer Zeuge die B 41 aus Hochstetten-Dhaun kommend in Fahrtrichtung Idar - Oberstein. Der Zeuge bemerkte einen Audi A 4, welcher eine auffällige Fahrweise an den Tag legte. Der Zeuge vermutete eine Fahruntauglichkeit des Audi-Fahrers und verständigte die Polizei. Eine Streife der Polizei Kirn konnte das Fahrzeug auf der B 41 stoppen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer des Audi erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein einbehalten. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach übernimmt die weiteren Ermittlungen.

