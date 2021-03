Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Auffahrunfall B41 Kreisverkehr Simmertal

B41 Simmertal (ots)

Am 31.03.2021 gegen 18:30 Uhr musste ein 53-jähriger PKW Fahrer im Bereich der B41 Martinstein Richtung Simmertal verkehrsbedingt abbremsen, was ein nachfolgender 22-jähriger Fahrer eines Transporters zu spät erkannte und augenscheinlich ungebremst auffuhr. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war vor Ort um die ausgelaufenen Betriebsstoffe aufzunehmen. Durch die blockierte Fahrbahn kam es zu einem Rückstau von mehreren hundert Metern in beide Fahrtrichtungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell