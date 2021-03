Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall auf Tankstellengelände

Hochstetten-Dhaun (ots)

Am Dienstag, 30.03.2021 gegen 18:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Tankstellengelände in der Binger Landstraße in Hochstetten-Dhaun. Ein 37-Jähriger PKW Fahrer beschädigte beim Rangieren hier den PKW einer dort tankenden Kundin. Bei der Unfallaufnahme konnte dann beim Verkehrsunfallverursacher festgestellt werden, dass er unter Drogeneinfluss steht. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Neben der Entnahme einer Blutprobe wurde daher auch eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Unfallverursacher eingeleitet.

