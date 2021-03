Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall, LKW-Anhänger überschlagen

Meddersheim, L376, Nähe "Lohmühle" (ots)

Am 26.03.2021 gegen 10.00 Uhr befuhr der 53jährige Fahrer eines LKW mit Anhänger (sog. Gliederzug) die L 376 aus Richtung Lauschied kommend in Fahrtrichtung Meddersheim. Kurz nach der "Lohmühle" kam der Anhänger auf gerader Strecke aus nicht bekannter Ursache ins Schlingern und nach rechts in den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Hier überschlug sich der Anhänger und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Anhänger, welcher mit Baumaterial beladen war, wurde dabei stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer blieb unverletzt. Auch an dem LKW selbst kam es zu keinem Sachschaden. Der Anhänger wurde geborgen und abgeschleppt. Aus dem am Anhänger angebrachten Gabelstapler lief nach dem Unfall eine geringe Menge Kraftstoff aus, weswegen das Erdreich in diesem Bereich ausgebaggert werden musste. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

