Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht: Ausgeparkt und abgehauen

Kirn (ots)

Am Freitag, den 13.02.2021 in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 13:24 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Kallenfelser Straße eine Verkehrsunfallflucht. Nachdem der 22-jährige Fahrer seinen BMW abgestellt und sich in den besagten Lebensmittelmarkt begeben hatte, musste er bei seiner Rückkehr einen frischen Unfallschaden an der Karosserie feststellen. Ein 76-jähriger Peugeot-Fahrer war zuvor beim Ausparken gegen den BMW gestoßen. Der Verursacher fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern davon. Ein unabhängiger Zeuge konnte den Vorfall beobachten und sich das Kennzeichen notieren, welches er dem BMW-Fahrer zukommen ließ.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell