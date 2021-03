Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Versammlung anlässlich Streikmaßnahmen

Bad Sobernheim (ots)

In der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr versammelten sich am Mittwoch in der Haystraße ca. 100 Mitarbeiter eines in Bad Sobernheim ansässigen metallverarbeitenden Betriebes anlässlich eines Streiks unter Schirmherrschaft der IG Metall. Die Versammlung verlief friedlich unter strikter Einhaltung der Corona-Vorschriften. Während der Versammlung blieb die Haystraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt, Umleitungsbeschilderung war vorhanden. Es kam jedoch insgesamt zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

