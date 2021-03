Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Kirn - Stadtgebiet (ots)

Am 02.03.2021 gegen 15:15 Uhr fiel einer Streife der Polizei Kirn in der Oldenburger Straße ein Roller, besetzt mit zwei Personen auf, da an diesem ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem 30-jährigen Fahrer Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Zudem konnte bei der Person Amphetamin und Haschisch sichergestellt werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, die Betäubungsmittel sichergestellt und dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Den bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallenen Kirner erwarten nun weitere Straf- und Bußgeldverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell