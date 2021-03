Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mehrere PKW aufgebrochen

Bad Sobernheim (ots)

In der Nacht von Montag, 01.03.2021 auf Dienstag, 02.03.2021 brachen bislang unbekannte Täter im Bereich der Großstraße und Nahestraße in Bad Sobernheim mehrere Fahrzeuge auf. Entwendet wurden unter anderem Bargeld und Bekleidungsstücke. Zeugen beobachteten zwei dunkel gekleidete Personen, die in Tatzusammenhang stehen könnten. Die Polizei Kirn bittet um weitere Hinweise unter der Telefonnummer 06752-1560. Außerdem wird darauf aufmerksam gemacht, grundsätzlich keinerlei Wertgegenstände in abgestellten Fahrzeugen zu belassen.

