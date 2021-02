Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fußgänger auf Kundenparkplatz gestreift

Kirn (ots)

Ein 23-jähriger Mann war am Mittwoch gegen 17:20 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Einkaufszentrums in der Kallenfelser Straße fußläufig unterwegs, als er von einem vorbeifahrenden Pkw am linken Bein touchiert und hierbei leicht verletzt wurde. Das Fahrzeug fuhr jedoch unvermittelt weiter und verließ den Parkplatz. Der Pkw sowie der verantwortliche 72-jährige Fahrer konnten anschließend von der Polizei ermittelt werden. Gegen den 72-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell