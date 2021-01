Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Nach Parkrempler geflüchtet - Zeugen gesucht

Bad Sobernheim (ots)

Ein auf dem Parkplatz vor dem Friseursalon in der Herrenstraße geparkter schwarzer Volvo SUV wurde am Freitag im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 10:40 Uhr durch ein noch unbekanntes Fahrzeug an der linken Flanke beschädigt. Es konnten rote Fremdlackanhaftungen festgestellt werden. Hinweisgeber mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell