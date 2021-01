Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Streitigkeiten - Zeuge gesucht

Kirn-Sulzbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 27.01.2021 auf Donnerstag, den 28.01.2021 kam es in Kirn, Oldenburger Straße zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 31-jährigen Mann und seiner 32-jährigen Lebensgefährtin wobei die Frau im Gesicht verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Mann kam der Frau zur Hilfe, trennte die Beiden und entfernte sich anschließend. Dieser Mann und weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752 1560 zu melden.

