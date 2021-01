Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: PKW stößt bei starkem Schneefall und "winterglatter" Fahrbahn gegen Wintergarten

Hochstetten-Dhaun OT Dhaun, Kirner Straße (ots)

Am 27.01.2021 gegen 07.45 Uhr befuhr die 25jährige Fahrerin eines PKW Skoda in Hochstetten-Dhaun, Ortsteil Dhaun die Kirner Straße aus Richtung Karlshof kommend in Fahrtrichtung St. Johannisberg. In der Ortslage Dhaun kam die Fahrerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf abschüssiger und schneeglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und rutschte gegen einen angrenzenden Wintergarten. Am Wintergarten entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Auch am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Ein Krankenwagen sowie die Feuerwehr der VG Kirner-Land waren mit insgesamt 23 Mann "vorsorglich" vor Ort. Es wurde jedoch niemand verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit kommt jetzt auf die 25jährige Fahrerin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell