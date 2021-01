Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Bad Sobernheim (ots)

Am 19.01.2021 gegen 11.30 Uhr wollte ein 16jähriger Fußgänger den Fußgängerüberweg in der Poststraße in Bad Sobernheim, Höhe Igelsbachstraße überqueren. Hierbei schob dieser sein mitgeführtes Fahrrad ordnungsgemäß über den "Zebrastreifen" in Richtung Igelsbachstraße. Ein aus Richtung Bahnhof kommender 78jähriger PKW-Fahrer übersah offenbar den querenden Fußgänger, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Fußgänger wurde am Bein leicht verletzt. Am PKW entstand geringer Sachschaden.

