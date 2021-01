Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

KirnKirn (ots)

Am Mittwoch, den 06.01.2021 in der Zeit von 04:50 Uhr bis 17:20 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Kirn zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein bislang Unbekannter, vermutlich beim Ausparken, den VW einer 39-jährigen Kirnerin, die ihren PKW auf dem Parkplatz der Deutschen Bahn abgestellt hatte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1200 EUR belaufen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

