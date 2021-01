Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Einbruch im Gewerbegebiet

Kirn-SulzbachKirn-Sulzbach (ots)

Im Zeitraum vom 30.12.2020, 12:00 Uhr bis 02.01.2020, 11:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine metallverarbeitende Firma in Kirn ein. Dort wurde eine Tür aufgebrochen und Metall in bislang unbekannter Menge entwendet. Der Abtransport des Diebesgutes erfolgte vermutlich mit einem Transporter. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter 06752 1560 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell