Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vorfahrt missachtet

Bad Sobernheim K20Bad Sobernheim K20 (ots)

Am Donnerstag gegen 16:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle der B41 zur K20. Hierbei übersah ein 54-Jähriger PKW-Fahrer, der die B41 an der Anschlussstelle K20 von Bad Kreuznach kommend verlies, einen auf der K20 in Richtung Bad Sobernheim fahrenden PKW. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Verletzt wurde beim Verkehrsunfall niemand.

