Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen

Monzingen B41Monzingen B41 (ots)

Am 10.12.2020 gegen 07:20 Uhr befuhren mehrere Fahrzeuge die B41 in Richtung Bad Sobernheim. An der Ampelkreuzung der Ortslage Monzingen mussten sie wegen des angezeigten Rotlichtsignals anhalten, was ein nachfolgender PKW Fahrer zu spät erkannte und auf das bereits stehende Fahrzeug vor ihm auffuhr. Hierbei schob er dieses Fahrzeug auch noch auf dessen Vordermann. Zwei PKW mussten infolge starker Beschädigungen abgeschleppt werden. Durch die Verkehrsregelung der eingesetzten Polizeibeamten konnten größere Verkehrsbehinderungen vermieden werden.

