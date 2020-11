Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Versuchter Einbruchdiebstahl aus Bäckereibetrieb

Odernheim am GlanOdernheim am Glan (ots)

Der Inhaber einer Odernheimer Bäckerei bemerkte bei Arbeitsbeginn in den frühen Morgenstunden, dass in das Betriebsgebäude eingebrochen wurde. Ein Fenster im Sanitärbereich wurde aufgehebelt und sich so Zugang verschafft. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und brachen zwei leere Registrierkassen auf. In einer ersten Tatortaufnahme und Spurensuche wurde festgestellt, dass nichts entwendet wurde; der entstandene Sachschaden ist hingegen vergleichsweise hoch. Zeugen, welche Beobachtungen zur Tat oder verdächtigen Personen und Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell