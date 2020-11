Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Streit zwischen Motorradfahrer und PKW-Fahrerin eskaliert

Monzingen B41Monzingen B41 (ots)

Am 11.11.2020 gegen 19:25 Uhr kam es auf der B 41 in der Ortslage Monzingen an der dortigen Lichtzeichenanlage zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Während einer Rot-Phase gerieten ein bislang unbekannter Motorradfahrer und eine PKW-Fahrerin in Streit. Im Rahmen der Auseinandersetzung schlug der Täter gegen den Außenspiegel der PKW-Fahrerin, so dass dieser beschädigt wurde. Zeugen des Vorfalles, welche insbesondere Angaben zu dem Motorradfahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752 1560 zu melden.

