Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Einbruch in Einfamilienhaus

KirnKirn (ots)

Am 11.11.2020 zwischen 18:30 Uhr und 19:40 Uhr nutzten bislang unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Dhauner Straße in Kirn um sich unbefugt Zutritt zu verschaffen. Es wurden zahlreiche Räumlichkeiten durchwühlt und Stehlgut in noch unbekannter Höhe entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752 1560 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell