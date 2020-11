Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

KirnKirn (ots)

Am 04.11.2020 wurde im Zeitraum zwischen 14:45 und 17:00 Uhr ein ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand der Schulstraße geparkter weißer VW Caddy am vorderen rechten Fahrzeugeck beschädigt. Der Schadenverursacher entfernte sich nach seinem mutmaßlich missglückten Ein- oder Ausparkvorgang von der Unfallstelle. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell