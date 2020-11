Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fußgängerin auf Naheradweg angefahren

KirnKirn (ots)

Ein 56-jähriger Fahrradfahrer war am Montag gegen 16:40 Uhr auf dem Naheradweg zwischen Kirnsulzbach und Bärenbach in Richtung Weierbach unterwegs, als er im Bereich einer Linkskurve beim Überholen zweier Fahrräder eine in gleicher Richtung gehende 24-jährige Frau erfasste und zum Sturz kam. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu, während die 24-Jährige mittelschwere Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

