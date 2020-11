POL-PIKIR: Parkenden PKW gestreift und geflüchtet

Polizeiinspektion Kirn

Odernheim am GlamOdernheim am Glam (ots)

Am 01.11.2020 gegen 18:10 Uhr streifte ein PKW in der Staudernheimer Straße ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in Richtung Ortsmitte ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752-1560 zu melden.

