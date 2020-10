Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss unterwegs

Bad SobernheimBad Sobernheim (ots)

In der Nacht zum Freitag kontrollierte eine Polizeistreife gegen 00:40 Uhr einen Motorroller, der die Staudernheimer Straße stadtauswärts befuhr. Hierbei stellte sich heraus, dass dessen 41-jähriger Fahrer erheblich unter Alkoholeinwirkung stand und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für den führerscheinpflichtigen Kleinkraftrad-Roller ist. Der 41-Jährige war der Polizei bereits vor ca. 3 Wochen in gleicher Weise aufgefallen und wird sich nun erneut in einem Strafverfahren verantworten müssen.

