Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl von Blumenkübeln

Nußbaum (ots)

In der Zeit vom 24.10.2020, 17:00 Uhr bis 25.10.2020, 10:45 Uhr wurden in der Hauptstraße in Nußbaum drei bunte Keramikkübel mit Geranienbepflanzung vom Einfahrtsbereich eines Einfamilienhauses entwendet. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn (06752-1560) zu melden.

