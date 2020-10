Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Randalierer in Bad Sobernheim unterwegs; Zeugen gesucht!

Bad Sobernheim, Kapellenstraße (ots)

In der Nacht vom 23.10.2020 auf den 24.10.2020 kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Bad Sobernheim zu mehreren Sachbeschädigungen. Offensichtlich hatten bis dato unbekannte Täter auf dem Parkplatz randaliert. Hierbei wurden das Schutzhäuschen der Einkaufswagen und eine Sitzbank beschädigt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

