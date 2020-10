Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B41

Weiler bei Monzingen (ots)

Am 21.10.2020, gegen 12:50 Uhr befährt ein 88 - jähriger PKW-Fahrer, mit seinem PKW Dacia Logan die B41 von Martinstein in Rtg. Monzingen, als er plötzlich und gemäß unabhängigen Zeugenaussagen ohne jegliche Reaktion in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte er nahezu frontal mit dem PKW einer entgegengesetzt fahrenden 49-jährigen BMW Fahrerin. Die schnell eingetroffenen Rettungs- und Einsatzkräfte fanden die 49- jährige Unfallbeteiligte in ihrem Fahrzeug eingeklemmt vor, weswegen sie von Kräften der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit und geborgen werden musste. Ihre Verletzungen wurden als schwer aber nicht lebensbedrohlich eingeschätzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Koblenz verbracht. Der 88-jährige Unfallverursacher verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen an der Unfallörtlichkeit. Ob ein medizinischer Notfall unfallursächlich gewesen sein könnte, kann nur vermutet werden. Es wurde Sachverständiger zur Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Die Ermittlungen dauern noch an. Die B41 war für die Dauer der Rettungs- und Einsatzmaßnahmen bis 16:00 Uhr vollgesperrt. Weitere Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich an die Polizei in Kirn (06752-1560) zu wenden.

