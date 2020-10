Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mofadiebstahl

Kirn (ots)

In der Nacht vom 17. auf 18.10.2020 wurde ein in der Obersteiner Straße abgestelltes recht auffälliges Mofa entwendet. Das Krad war mittels Lenkradschloss gesichert. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am Morgen gegen 10:00 Uhr.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

