Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahranfänger unter Drogeneinfluss unterwegs

Bad Sobernheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag kontrollierte eine Polizeistreife gegen 01:20 Uhr einen auf der Dammstraße in Richtung der Meddersheimer Straße fahrenden Pkw. Hierbei ergaben sich bei dem 19-jährigen Fahrer Auffälligkeiten für eine aktuelle Drogeneinwirkung. Er räumte zeitnahen Cannabiskonsum ein. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutprobe angeordnet. Der Führerscheinneuling wird sich in einem Straf- sowie einem Bußgeldverfahren verantworten und zudem mit einer Nachschulung rechnen müssen.

