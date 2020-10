Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht

Merxheim (ots)

In der Zeit vom 15.10.2020, 17:00 Uhr bis 16.10.2020, 07:30 Uhr wurde in der Bachstraße der Opel Cascada eines 43-Jährigen beim Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am parkenden Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 EUR.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-1560 zu melden.

