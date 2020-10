Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung am PKW

Staudernheim (ots)

In der Zeit vom 15.10.2020, 17:00 Uhr bis 16.10.2020, 09:15 Uhr kam es in der Straße "In den Sechsmorgen" zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Mitsubishi. Ein unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3000 EUR.

Zeugenhinweise werden erbeten unter der 06752-156-0.

