Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Merxheim (ots)

In der Zeit von Freitag 09.10.20 17:00h und Montag 12.10.20 06:00h wurden in der Bachstraße in Merxheim an drei dort abgestellten Transportern die Reifen zerstochen. Die Tatörtlichkeit befindet sich auf einem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 1 a. Hinweise bitte an die Polizei Kirn: 06752-1560

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell