Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an PKW

Kirn (ots)

In der Zeit vom 09.10.20 bis 10.10.2020 wurde in Nußbaum, In der Bein, ein parkend abgestellter PKW Opel Corsa rundherum mit schwarzer Farbe besprüht. Ob die Farbe spurlos und ohne weitere Schäden entfernt werden kann, ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn (06752-1560)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell