Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an einem Gartenzaun

Bad Sobernheim (ots)

Am 10.10.2020, vermutlich zwischen 00:00 Uhr und 02:30 Uhr, wurde der Holzzaun eines Anwesens in der Igelsbachstraße Bad Sobernheim durch unbekannte Täter stark beschädigt. Es wurden etliche Bretter vom Zaun abgerissen und auf dem Gehweg verteilt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752 1560 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell