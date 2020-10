Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Personen

Kirn (ots)

17jährige Pkw-Fahrerin (begleitetes Fahren) befährt am 08.10.20, gegen 16.00h die L 182 aus Richtung Heimweiler kommend in Fahrtrichtung Kirn. In Höhe der Unfallstelle (Höhe Campingplatz)kommt sie aufgrund Unachtsamkeit und zu hoher Geschwindigkeit zunächst nach links von der Fahrbahn ab und fährt durch den dort befindlichen Grünstreifen. Im Anschluss gerät sie durch Übersteuern nach rechts in die Böschung und überschlägt sich dort. Am Pkw entsteht Totalschaden. Die Fahrerin und Beifahrerin (Mutter der Fahrzeugführerin) werden verletzt. Beide werden mittels Krankenwagen ins Krankenhaus nach Idar-Oberstein verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell