Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht

Kirn (ots)

Am 06.10.2020 gegen 10:19 Uhr befuhr ein weißer Transporter die Straße "Obere Kaulwiese" in Kirn-Sulzbach. An einer Engstelle beschädigte er mit seinem Aufbau die Dachrinne eines angrenzenden Wohnhauses. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter 06752 1560 zu melden.

