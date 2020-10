Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall durch Unachtsamkeit beim Einbiegen

Simmertal (ots)

Der 55-jährige Fahrer eines Hyundai i30 bog am Sonntag gegen 12:55 Uhr vom Hammerweg nach links in die bevorrechtigte Bundesstraße 421 ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Kellenbachtal kommenden Subaru Legacy, der von einem 58-jährigen Mann gefahren wurde. Die Insassen blieben unverletzt, an den Unfallfahrzeugen entstand hoher Schaden. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

