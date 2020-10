Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Motorradfahrerin im Kellenbachtal gestürzt

Simmertal (ots)

Die 18-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades (125 ccm) war am Sonntag gegen 13:15 Uhr im Kellenbachtal auf der B 421 aus Richtung Simmertal kommend in Richtung Heinzenberg unterwegs. Kurz nach dem Campingplatz "Haumühle" verlor sie, vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, im Bereich einer langgezogenen Linkskurve auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über das Motorrad und kam zum Sturz. Hierbei zog sie sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Leichtkraftrad entstand erheblicher Schaden. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten durch die Straßenmeisterei beseitigt werden. Die 18-Jährige wird sich in einem Bußgeldverfahren verantworten müssen.

