Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Einbrüche in Weinhäuser

Kirschroth (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es in der Ortslage von Kirschroth jeweils zu einem Einbruch in eine Vinothek sowie in die Räumlichkeiten eines Weinlokals. Gegen ca. 03:00 Uhr wurden zwei dunkel gekleidete Männer beobachtet, welche sich fußläufig von einer der Tatörtlichkeiten entfernten. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn oder die Außenstelle Bad Sobernheim (Tel.: 06751 / 8577047).

