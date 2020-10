Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Widerstand nach Verkehrsunfallflucht

Bad Sobernheim B41 (ots)

Nachdem eine 20-jährige PKW-Fahrerin aus dem Kreis Bad Kreuznach am 02.10.2020 gegen 02:10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Steinhardt und Waldböckelheim auf der B41 einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht hatte, entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Frau konnte von einer Streife der Polizei Kirn im Rahmen der Fahndung an deren Wohnanschrift angetroffen werden. Bereits am 21.09.2020 wurde gegen die Unfallverursacherin nach einer Trunkenheitsfahrt ein Strafverfahren eingeleitet. Als ihr wegen des aktuellen Vorfalles die Entnahme einer Blutprobe angekündigt wurde, begann die 20-jährige körperlich gegen die eingesetzten Beamten vorzugehen und sie gleichzeitig dauerhaft zu beleidigen. Um den Angriff zu unterbinden, sollte die Person gefesselt werden, was aufgrund der heftigen Gegenwehr nur mit Mühe gelang. Während der Fahrt zur Blutprobe versuchte sie sich von den angelegten Handfesseln zu befreien und beleidigte fortwährend die eingesetzten Beamten. Bei der Blutentnahme widersetzte sich die Frau weiterhin, so dass sie zusätzlich an Beinen fixiert werden musste um dem Arzt die Blutentnahme zu ermöglichen. Eine Polizeibeamtin wurde während des Einsatzes leicht verletzt.

