Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall wegen Ablenkung durch Handy

Kirn (ots)

Am 30.09.2020 gegen 09:00 Uhr stand eine 64-jährige PKW Fahrerin am Fahrbahnrand in der Steinenbergstraße in Kirn. Weil sie vermutlich durch die Benutzung ihres Smartphones abgelenkt war, rollte der PKW rückwärts und stieß gegen ein dahinterstehendes Fahrzeug. Es entstand leichter Sachschaden.

