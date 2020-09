Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Trunkenheitsfahrt

Kirn (ots)

Kurz nach 01:00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Nacht zum Mittwoch einen in der Obersteiner Straße stadtauswärts fahrenden Motorroller. Hierbei stellte sich heraus, dass dessen 59-jähriger Fahrer erheblich alkoholisiert war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutprobe angeordnet. Der 59-Jährige wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell