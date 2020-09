Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Parkplatzunfall

Bad Sobernheim: (ots)

Am 28.09.2020, gegen 11:15 Uhr, verursachte ein 83-jähriger Autofahrer auf dem Kundenparkplatz eines Telekommunikationsgeschäfts in der Staudernheimer Straße in Bad Sobernheim einen Unfall mit Sachschaden an einem parkend abgestellten roten PKW. Der Unfallverursacher wartete eine Weile vor Ort. Als aber keiner zu dem beschädigten PKW kam notierte er sich das Kennzeichen und begab sich zur Polizei um den Unfall zu Protokoll zu geben. Das notierte Kennzeichen ist so allerdings nicht zugelassen, weswegen die Ermittlung und Benachrichtigung des Geschädigten nicht möglich war. Zeugen die Hinweise geben können oder der verantwortliche PKW-Fahrer / -Halter mögen sich für die Aufnahme der notwendigen Daten zur Schadensregulierung bitte bei der Polizei in Kirn (06752-1560) melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell