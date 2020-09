Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Radmuttern gelöst; Polizei bitte um Zeugenhinweise

Kirn (ots)

Am Mittwoch, den 16.09.2020 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr kam es in der Kallenfelser Straße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte ein bislang unbekannter Täter die Radmuttern an zwei Rädern eines Toyota gelöst. Die 57-jährige Fahrerin hatte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des "TEDI" abgestellt und glücklicherweise rechtzeitig auf das seltsame Fahrverhalten ihres Fahrzeugs reagiert.

Die Polizei Kirn bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der 06752-156-0.

