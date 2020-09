Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Außenspiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Bad Sobernheim (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag wurde der linke Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand der Monzinger Straße geparkten blauen Skoda Yeti durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

