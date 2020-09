Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Straßenverkehrsgefährdung beim Überholen - Zeugen gesucht

Kirn (ots)

Am Freitag gegen 16:35 Uhr überholte der Fahrer eines weißen Skoda auf der B 41 in Richtung Idar-Oberstein vor der Abfahrt Kirnsulzbach ein Pkw-Anhänger-Gespann. Nach dem Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen näherte sich von hinten mit hoher Geschwindigkeit ein silberfarbener Pkw, der den Skoda noch kurz vor dem Ende der linken Fahrspur überholte und sich derart knapp davor setzte, dass der Skoda- Fahrer eine Vollbremsung einleiten musste. Zeugen des Vorfalles mögen sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung setzen.

