Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Einbruchsdiebstahl

Hennweiler, Am Markt (ots)

Im Zeitraum vom 09.09.2020, 16.00 Uhr bis 10.09.2020, 14.00 Uhr wurde in die Gemeindelagerhalle der Ortsgemeinde Hennweiler, in der Straße Am Markt eingebrochen. Bislang unbekannte Täter schlugen hierzu ein Fenster zu einem Werkstattraum ein und gelangten so in das Innere der Lagerhalle. Nach ersten Erkenntnissen wurden der/die Täter bei der Tatausführung durch die Alarmanlage gestört, so dass lediglich mehrere Gerätschaften im unmittelbaren Bereich des beschädigten Fensters entwendet wurden. Darunter befanden mehrere Ladegeräte der Marke "Makita", mehrere Winkelschleifer, eine Stichsäge, ein Autoladegerät sowie ein Fremdstarter. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 zu melden.

