Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl

Hochstetten-Dhaun, St. Johannisberg (ots)

Am 05.09.2020 wurde der Diebstahl eines Hinweisschildes samt Befestigungspfostens am Skywalk in St. Johannisberg festgestellt und seitens der Gemeinde am heutigen Tag der Polizei gemeldet. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell