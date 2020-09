Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Monzingen, Soonwaldstraße (ots)

Am 04.09.2020 gegen 17.30 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Monzingen in der Soonwaldstraße festgestellt, dass die an dem PKW Audi montierten Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben waren, sondern von einem anderen Auto stammten. Bei dem Fahrer konnten zudem Anzeichen auf einen möglichen Drogenkonsum festgestellt werden, daher wurde eine Blutprobe angeordnet. Darüber hinaus ist der 30jährige Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu. Der PKW wurde mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt.

