Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl von Fahrzeugteilen an geparkten Fahrzeugen

Kirn (ots)

In der Nacht von Mittwoch 26.08.2020 auf Donnerstag wurde an zwei geparkten BMWs in der Straße "Im Hohen Rech" in Kirn das jeweilige Fahrzeugemblem auf der Motorhaube abgerissen. Hierbei muss der Täter vermutlich auch einen Schraubenzieher als Hebelwerkzeug benutzt haben. Der Sachschaden dürfte sich pro Fahrzeug auf mindestens 100 Euro belaufen. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Polizei in Kirn unter Tel.: 06752/1560.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell